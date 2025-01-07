Dışişleri BakanıHakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, azınlıkların güvenliği konusunda mevcut durumda bir sıkıntı olmadığını belirtirken, gelecekte potansiyel sorunların oluşabileceğine dikkat çekti. "Suriye halkı, kendinden olan bir hükümeti sahiplendi. Bize de saygı duymak düşüyor" ifadelerini kullanan Fidan, yeni hükümetin hem halka hizmet etmesi hem de uluslararası alanda muhatap kabul edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin Suriye halkının yaralarının sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Bakan Fidan, Halep başta olmak üzere birçok bölgenin yeniden imar edilmesi gerektiğini söyledi. Halep'in yerle bir olduğunu ifade eden Fidan, geri dönüşlerin sağlanabilmesi için yeniden yapılanma çalışmalarının hızla başlaması gerektiğini dile getirdi.

Fidan "Cumhurbaşkanımız kabinede talimat verdi, Türkiye olarak imkanların seferber edilmesiyle ilgili. Yaraların sarılması önemli. Halep'in yerle bir edilmiş durumda yeniden imar edilmesi gerekiyor." dedi

Suriye'nin yeni hükümeti tarafından izlenecek yol haritasını da değerlendiren Fidan, ülkenin isminin Suriye Arap Cumhuriyeti olarak kalacağını ve bayrağa bir yıldız daha eklendiğini söyledi. İç göç nedeniyle nüfusun yarısından fazlasının yerinden edildiğini hatırlatan Fidan, geri dönüşlerin sağlanması için altyapı ve imar projelerinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Fidan "Yol haritasını sordum. Devletin ismi Suriye Arap Cumhuriyeti olacak. Bayrağa bir yıldız daha eklediler" diyerek süreci açıkladı.