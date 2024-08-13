Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Valiliği'ni ziyaretinde Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız." dedi.AYDIN (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aydın'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Göktaş, Aydın programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında konuşan Bakan Göktaş, kentte Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edeceğini, çocuk kuruluş müdürleri toplantısını gerçekleştireceğini söyledi. Bakanlık olarak, "kimseyi geride bırakmayan" bir anlayışla sosyal hizmet politikalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" hedefiyle aileyi merkeze alan çalışmaları tek tek hayata geçirdiklerini belirtti. Göktaş, istihdam başta olmak üzere her alanda kadını destekleyen projeler yürüterek, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda kadınlara destek olduklarını dile getirerek, çocuklara ve gençlere güzel bir ülke bırakmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Aydın'da 8 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşlara destek olduklarını söyleyen Bakan Göktaş, aile destek programı kapsamında 2017 yılından bugüne kadar kentte 90 bin haneye ulaştıklarını anlattı.

Bakan Göktaş, gençleri aile olmaya, yuva kurmaya hazırladıkları aile eğitim programından da 2013 yılından bu yana 25 bin kişinin faydalandığını belirterek, şöyle devam etti:

"DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Bu arada Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralanması olayına da değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:

"Dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız."