Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde düzenlediği hemşehri buluşmaları sona erdi. Rumeli-Balkan, Kafkas-Karadeniz, Anadolu ve Yerel kültür buluşmaları olmak üzere 4 gün süren programlar Sakaryalıları bir araya getirdi. Yöresel yemekler, etkinlikler, gösteriler ve şarkılarla geçen kültür buluşmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hemşehri buluşmaları 7’den 70’e tüm Sakaryalıları Millet Bahçesi’nde buluşturdu. Sakarya Kültür Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen hemşehri buluşmaları son gününde Yerel ve Roman kültürünü Millet Bahçesi’ne getirdi. Son kültür akşamına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Son hemşehri buluşmalarına AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya’da katıldı.

Sakaryalıların Millet Bahçesi’ne akın ettiği hemşehri buluşmasında yöresel dernek stantları yoğun ilgi gördü. Türkiye coğrafyasının neredeyse tüm yöresel ürünlerinin yer aldığı stantlar, Millet Bahçesi’ne gelen ziyaretçilere sunuldu. Ziyaretçiler Türkiye mutfağının en güzel ürünlerini tatma ve satın alma imkânı buldu. Millet Bahçesi’nde stant açan kültür dernekleri vatandaşlara yöresel ürünler ikramında da bulundu.

İlgi topladı

Millet Bahçesi’nin dolduğu akşamda Sakarya’nın yerel müzikleriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi. Manav kültürünün örneklerinin sergilendiği alanda Sakarya Yerel Kültür Derneği Folklor Ekibi, Geyve yöresinden sahne performanslarını sahnelerdiler. Sahne performanslarının ardından İpekyol Yerel Kültür Derneği’nin katkılarıyla bestekâr Yusuf Dülger tarafından şiir dinletisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Renkli dans gösterisi

Kültür akşamının ilerleyen saatlerinde ise Sakarya Romanlar Derneği tarafından hazırlanan dans gösterileri sahnede sergilendi. Grup Cancağazım dans gösterileri ile Millet Bahçesi’nin ziyaretçilerinden alkış topladı. Hareketli figürler sergileyen Romanlara, Grup Sakarya ve Grup Gülşeni müzikleriyle destek verdi. Sahne performansları sonrası ses sanatçısı Tuğçe Tutal, alandaki katılımcıların müzik dolu bir akşam ziyafeti sundu.

Etkinlikler tüm hızıyla devam edecek

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlediğimiz hemşehri buluşmaları etkinlikleri yerel kültür buluşmasıyla sona erdi. 4 gün boyunca Rumeli-Balkan, Kafkas-Karadeniz, Anadolu Kültür, Yerel kültür buluşmalarıyla Millet Bahçesi’nde katılımcılara renkli anlar yaşattık. Yöresel stantların kurulduğu, halk oyunları, folklor gösterileri, dinletiler ve sahne performanslarıyla geçen hemşehri buluşmalarımız sona erdi. Sakarya Kültür Sanat Festivalimiz tüm hızıyla Millet Bahçesi’nde devam edecek” denildi.