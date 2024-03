Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beykoz’da kadınlarla bir araya geldi. "Hem Beykoz’da hem de İstanbul’da tarih yazacağız" diyen Bakan Göktaş, "31 Mart akşamı sandıklar kapandığında İstanbul’un fetret devri son bulacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ’Kadınlar Buluşması’ kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Beykoz Kavacık Yaşam Merkezi’nde ’Hayalimizdeki Beykoz için buluşuyoruz" sloganıyla kadınlarla bir araya geldi. Programda Bakan Göktaş’a çiçek takdim edildi.

"Nasıl ki bir evi yuva yapan kadınsa, bir toprağı vatan yapan da yine kadındır’

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Medeniyetler beşiği İstanbul’da siz kıymetli Beykozlu kardeşlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz kadını her daim baş tacı eden bir medeniyetin evlatlarıyız. Tarihin hangi safhasında olursa olsun kadınlar; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kadınlar, milli ve manevi değerlerimizin korunmasında, ülkemizin geleceğinde önemli bir role sahiptir. Bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, sanayiden ticarete kadar her alanda kadınlar, ülkemizi kalkındırıyor, büyütüyor ve geliştiriyor. Nasıl ki, bir evi yuva yapan kadınsa, bir toprağı vatan yapan da yine kadındır. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin başarıyla gerçekleştirilmesinde en büyük sorumluluk siz değerli kadınlarındır. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. 8 Mart’ın Gazze’den Ukrayna’ya, Somali’den Arakan’a dünyanın dört bir yanında hayata tutunmaya çalışan kadınların sesi ve sözü olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi kadınlar bizim hareketimizin en önemli köşe taşlarından biridir. Türkiye’de kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin yer alabildikleri dönem AK Parti dönemidir" dedi.

"Kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz"

"’Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz. Bu kapsamda bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk" diyen Bakan Göktaş, "’Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ ile ülkemizde 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. Mühendis kız öğrencileri desteklemek ve mesleğin önde gelen isimleri haline gelmelerini sağlamak amacıyla ’Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni yürütüyoruz. Yürütülen çalışmaları kadınların geleceği için asla yeterli görmüyoruz. Bu anlamda kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi ise önceliklerimiz arasındadır. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36’ya ulaştı. Meclisteki kadın milletvekili oranı 2002’de yüzde 4 iken, 2023’te yaklaşık yüzde 20’ye yükseldi. Bu hedefimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"31 Mart’ta yeniden ’İstanbul’ diyeceğiz"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla başlattığımız ’Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara’ programı kapsamında kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla iki protokol imzaladık. Yarın açıklayacağımız ’Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ ile de kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız. Kadınları, ekonomik alanda güçlendirirken, bugün küresel bir sorun haline gelen şiddete karşı da mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sıfır tolerans ilkemizden hiçbir taviz vermeden mücadele politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, kararlı mücadelemizde bizler için önemli bir yol haritasıdır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirici faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Açacağımız yeni merkezlerle hizmetlerimizi daha da yaygınlaştıracağız. Bugün 149 kadın konukevinde misafir ettiğimiz kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde yeniden katılımlarına destek oluyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. İşte biz, kadınları hayatın her alanında güçlü kılacak tüm bu çalışmaları yaparken hamdolsun kadınlar da her zaman AK Parti’nin yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine aday olduğu zaman yürüttüğü seçim çalışmalarında en büyük destekçileri kadınlardı. Şimdi yeni bir hikâye yazma, yeni bir zafere imza atma zamanı. İnşallah, el ele vererek 31 Mart’ta yeniden İstanbul diyeceğiz. ’Sadece İstanbul’ diyeceğiz ve bu güzel şehri yeniden gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız" dedi.

"İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak"

Bakan Göktaş, "Murat Aydın başkanımız 5 yılda Beykoz’un çehresini değiştirdi. Beykoz’u kültürüyle, sanatıyla, ticaretiyle, ekonomisiyle İstanbul’un en canlı ilçelerinden biri haline getirdi. İnşallah 1 Nisan sabahı Beykoz’da hız kesmeden çalışmalara Murat Aydın başkanımızla devam edecek. Cumhur İttifakımıza yeni bir zafer daha kazandıracaksınız. Hem Beykoz hem de İstanbul’da tarih yazacağız. 31 Mart akşamı sandıklar kapandığında İstanbul’un fetret devri son bulacak. İhmalkarlık kaybedecek, hizmet kazanacak. Tatil belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik kazanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sevdam dediği bu güzel şehri, bu aziz şehri yeniden hizmetle buluşturacağız. Kadınlar kazanacak, çocuklarımız kazanacak, eser ve hizmet siyaseti kazanacak. İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Beykoz Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve kadınlar katıldı.