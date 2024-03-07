Anne karnında bebeğin ikinci 3 ayında bebeğin büyüme ve gelişmesi hızlanarak devam eder. Bu dönem gebeliğin 13 ile 26. haftaları arasını kapsar ve bu dönemde bebek hemen hemen her gün değişmektedir.

İkinci 3 ayın başlangıcında ortalama olarak 7,5 santimetre boyutlarında olan bebeğin vücudunun en büyük parçası başıdır. Birkaç hafta sonra vücudun diğer bölümleri de gelişerek dönemin sonunda 30 santimetre uzunluğa ulaşır.



13. haftadan itibaren bebeğin bağırsakları birkaç haftadır gelişmekte oldukları göbek kordonu içinden bebeğin karın boşluğuna geçer. Bebek bu haftadan itibaren idrarını da yapmaya başlar. Bebeğin idrarı içinde bulunduğu amniyon sıvısının içine karışır. Daha sonra kemik haline gelecek olan doku da bebeğin baş, kol ve bacaklarında gelişmeye başlar.

14. haftada bebeğin dalağında alyuvarlar yapılmaya başlanır. Bu haftadan itibaren bebeğin cinsiyeti ile ilgili yapılar gelişmeye başlar. Kız bebeklerde yumurta follikülleri oluşmaya başlarken erkek bebeklerde prostat belirmeye başlar. Bebek artık 9 santimetre boyuna gelmiş, ağırlığı da 40 grama yaklaşmıştır.

15. hafta bebeğin iskeletinin kemikleri gelişmeye başlar.

16. haftada bebeğin gözleri öne doğru ilerlerken, kulakları son pozisyonuna gelmeye yakındır. Ağzıyla emme hareketleri yapabilen bebeğin hareketleri ultrasonda fark edilebilir. Bebek artık 12 santimetre uzunluğuna erişmiştir.

17. haftadan itibaren bebeğin derisinin altında yağ birikmeye başlar.

18. hafta bebeğin kulakları duymaya başlar. Bebek 14 santimetre uzunluğuna ve 200 gram ağırlığa erişmiştir.

19. haftada bebeğin derisinin üzerini "verniks caseosa" adı verilen, yağlı ve peynirimsi bir tabaka kaplamaya başlar. Bu tabaka bebeği koruyucu bir tabaka olup, bebeğin derisini içinde bulunduğu sıvının aşındırıcı etkilerinden korur.

20. hafta artık bebeğin yarı yolu tamamladığı zamandır. Bu haftadan önce göz kapakları kapalı olan bebek, bu haftada gözlerini açabilir.

21. haftadan itibaren bebek artık daha fazla ağırlık kazanmaya başlar ve anne karnında daha aktif hale gelir.

22. hafta bebeğin vücudunun dış yüzeyinin "lanugo" adı verilen ince kıllarla kaplanmaya başladığı haftadır. Lanugo, verniksin deri üzerinde tutunmasını sağlar. Bu haftada bebeğin kaşları da görülmeye başlar. Bebeğin boyu 19 santimetreye ağırlığı da 460 grama ulaşmıştır.

23. haftadan itibaren bebeğin derisinin rengi pembeleşir. Göz hareketlerinin başladığı bu haftalarda bebeğin dilinde tat tomurcukları oluşmaya başlar. El ve ayak izlerinin meydana geldiği bu haftada erkek bebeklerde testisler karın içinden aşağı inerken kız bebeklerin rahim ve yumurtalıkları da yerlerine yerleşir. Bu haftada erken doğan bebekler yoğun bakım ünitelerinde yaşatılabilmektedir.

24. haftadan itibaren bebek düzenli olarak uyur ve uyanır. Başında saç çıkmaya başlar. Uzunluğu 21 santimetre, ağırlığı ise 630 grama yaklaşmıştır.

25. hafta bebeğin tanıdık seslere hareket ile yanıt verebildiği düşünülen zamandır.

26. haftada bebeğin tırnakları oluşmuştur. Akciğerlerinde "sürfaktan" adı verilen ve akciğerlerdeki hava keseciklerinin hava ile dolabilmesini sağlayan madde üretilmeye başlar. Böylece akciğerin olgunlaşma süreci de başlamış olur. Bebek 23 santim uzunluk ve 820 gram ağırlığa ulaşmıştır.

Kaynak: Haber merkezi