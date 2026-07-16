Bakan Gürlek, Ahbap Derneği hakkında sürdürülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Devletin, vatandaşların bağışlarını ve emanetlerini koruma konusunda tavizsiz olduğunu ifade eden Gürlek, özellikle afet süreçlerinde çalışan sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Gürlek açıklamasında, "İyiliği çoğaltan her girişimin yanında olduk ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın kalkanı olamaz. Sivil toplum kuruluşları tarafından şeffaflık hukuki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilmelidir. Kimse yardımlaşma durumunu istismar edemez.” dedi

"Hakim ve savcıların hedef gösterilmesine izin vermeyeceğiz"

Yargının hukuk temelinin bel kemiği olduğunu belirten Bakan Gürlek "Elbette yargı kararları demokratik toplumlarda tartışılabilir eleştirilebilir. Ancak eleştiri ile hakim ve savcılarımızı hedef göstermek tehdit etmek tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi ve hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı

"Hiç kimseye ayrıcalık yok"

“Hukuk önünde herkes eşittir. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz.” diyen Gürlek “Yalnızca hakkı hukuku delili ve vicdanı esas alır. Temel hedefimiz vatandaşın adalete güven duyduğu bir sistemi daha ileri taşımaktır." ifadelerini kullandı.

"Faili meçhul dosyaları zamanın karanlığına bırakmayacağız"

Bakan Gürlek “Faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irada ortaya koyduk. Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemlerle tesis ettik. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun hakkını sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu. Suç örgütleriyle mücadelenin de kararlılıkla süreceğini belirten Gürlek “Sokakları suç örgütlerine bırakmayız.” dedi.