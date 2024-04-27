Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyon programına katıldı. Işıkhan programda asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

O anları Bakan Işıkhan paylaştı

Programına katılan Bakan Işıkhan o anları sosyal medya hesabı üzerinden, "Haber global ekranlarında Bakanlığımızın çalışmalarını ve gündemi değerlendiriyoruz." diyerek paylaştı.