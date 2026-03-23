Olay, Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinin yanında darp edildiğini öne süren alkollü şahıs, yaşadığı öfke sonrası sinir krizi geçirdi.

Kontrolünü kaybeden şahıs, park halindeki kendi aracına yönelerek tekme ve yumruklarla araca saldırıp aracının camını parçaladı. Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, saldırgan tavırlar sergileyen şahsı sakinleştirmek için uzun süre çaba harcadı. Zaman zaman polis ekiplerine de tepki gösteren şahıs, ekiplerin sabırlı yaklaşımı sonucu dakikalar süren ikna çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ikna çalışmaları kameraya yansıdı.