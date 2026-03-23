Mart ayında Orta Doğu’da başlayan ve küresel arzın en önemli geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına sebep olan çatışmalar, piyasalarda Brent petrol fiyatının da 110 doların üzerine yönelmesine sebep oldu. Bu süreçte iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında artışlar yaşandı.

BRENT PETROL %83 YÜKSELDİ

2026 yılının başında 61 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı, 23 Mart işlemlerinde 112 dolara yaklaşarak yılbaşından bu yana yaklaşık %83’lük ciddi bir artış kaydetti. Hürmüz Boğazı’ndan günlük 15-20 milyon varil petrolün piyasadan çekilmesi, arz şokuna yol açarak fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

BENZİN FİYATI %17 ARTTI

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına tam olarak yansımasını önlemek amacıyla “eşel mobil” sistemi uygulamaya konuldu. Bu sayede ÖTV’den indirim sağlanırken, pompa fiyatlarındaki artışlar da sınırlı seviyede tutuldu. İstanbul Avrupa Yakası’nda, yıl başında litre fiyatı 53,04 TL olan benzin, 23 Mart itibarıyla 62,02 TL’ye yükseldi ve böylece 2026 yılında benzin fiyatı %17 oranında arttı.

MOTORİN DAHA FAZLA…

Motorin (mazot) fiyatları ise işleme maliyetlerinin daha yüksek olması sebebiyle benzine göre daha hızlı artış gösterdi. Yıl başında 54,37 TL olan İstanbul Avrupa yakasından motorinin litre satış fiyatı, 23 Mart’ta 71,1 TL’den satılıyor. Motorindeki artış ise 2026’da %31 oldu ve benzinden çok daha fazla bir oranda gerçekleşti.

Son olarak motorine 20 Mart’ta 5 TL’nin üzerinde zam gelmişti. “Eşel mobil” sistemindeki ÖTV marjının tükenmesi sebebiyle, gerçekleşen son fiyat artışı da yüklü olmuştu.

SATIŞLAR DİP YAPMIŞTI

Bu arada Türkiye otomobil piyasasında dizel araların payı son yıllarda düşüş trendinde ilerliyor. 2026’nın ocak-şubat döneminde benzinli otomobil satışları 55 bin 919 adetle %42,7, hibrit satışları 42 bin 439 adetle %32,4, elektrikli satışları 23 bin 302 adetle %17,8 ve dizel otomobil satışları da 8 bin 851 adetle %6,8 pay aldı. Dizel yakıtlılar, LPG ile birlikte piyasanın en az tercih edilen otomobilleri arasında yer alıyor.

NAKLİYE İÇİN KRİTİK

Buna karşılık kamyon, TIR ve otobüs gibi nakliye araçları motorin kullanıyor. Bu sebeple motorin fiyatlarındaki artış; otobüs bileti fiyatlarından gıda başta olmak üzere her türlü mal ve ürün fiyatlarına kadar enflasyon için çok daha kritik önem taşıyor.