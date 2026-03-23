Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 16 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan O.G., Altıparmak Mahallesi’nde yakalandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.Ş.’nin tanınmamak için sürekli şapka, gözlük ve atkı kullandığı belirlendi. Şüpheli, Tahtakale Mahallesi’nde metruk bir binada yakalandı.

"Tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma" suçlarından 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Ö., adres kontrolü sırasında camdan atlamaya çalışırken yakalandı. "Yağma, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma" suçlarından 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.Ç. ise Sinandede Mahallesi’nde gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan H.T., Hüdavendigar Mahallesi’nde saklandığı evin çatı katından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Uyuşturucu kullanma suçundan 11 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen M.N., Soğukkuyu Mahallesi’nde çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.

"Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma" suçlarından 9 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.A. Altıparmak Mahallesi’nde, aynı suçlardan 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.S. ise Güneştepe Mahallesi Yaman Caddesi üzerinde yakalandı.

S.S.’nin yakalandığı sırada, "Polis bayram seyran dinlemiyor, bizi Allah kurtarsın" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

