Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların üretime, istihdama ve toplumsal hayata sunduğu katkının önemine dikkat çekerek, "Sizin üretiminiz, ülkemizin üretimidir. Sizin emeğiniz, Türkiye’nin geleceğini inşa etmektedir. Bugün yatırım ve üretim gücümüzle, istihdam seferberliğimizle, çalışmalarımızla yine cephedeyiz, yine mücadele içerisindeyiz. Bu sefer, yüz yılımızı kurtarmak için değil, yüz yıla yön vermek üzere büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya’da Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları Dernekleri Temsilcileri, Kadın Kooperatifi Temsilcileri ile buluştu. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Işıkhan, kadınların sivil toplum kuruluşlarında, kooperatiflerde, fabrikalarda ve kurumlarda aktif şekilde yer almasının Türkiye için büyük bir güç olduğunu belirtti. Işıkhan, "Kadınların; sivil toplum kuruluşlarında, kooperatiflerde, fabrikalarda, atölyelerde veya kurum ve kuruluşlarımızda hem çalışıp, hem üretip ülkemizin geleceğine katkı sağlamaları, hem de toplumsal meselelerde aktif bir şekilde inisiyatif almaları, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Sakarya, bu hareketin bereketinden nasibini önemli ölçüde alan bir şehrimiz. Yüz yıl önce, Kurtuluş mücadelemize giden yolda savaş meydanlarında kadınıyla erkeğiyle destan yazan Sakarya, bugün de ekonomide, kalkınmada, kadın girişimciliğinde tarih yazıyor" diye konuştu.

"Yüz yıla yön vermek üzere büyük bir mücadele veriyoruz"

Türkiye’nin, artık geçmişi korumak için değil, geleceğe yön vermek için üretim ve istihdam mücadelesi verdiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bugün yatırım ve üretim gücümüzle, istihdam seferberliğimizle, çalışmalarımızla yine cephedeyiz, yine mücadele içerisindeyiz. Bu sefer, yüz yılımızı kurtarmak için değil, yüz yıla yön vermek üzere büyük bir mücadele veriyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki; bu coğrafyada hak ettiğimiz şekilde var olabilmenin, dünyaya huzuru, barışı ve adaleti getirebilmenin, aralıksız akan kanı durdurabilmenin yegane yolu, kendi gücümüzü keşfedip, tam bağımsız ekonomiye ve üretim gücüne sahip olabilmemizden geçiyor. Bunu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam olarak 23 yıldır milletimize yönelik gerçekleştirdiğimiz icraatlar, projeler ve büyük yatırımlarla gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple, sahip olduğumuz bütün nitelikli iş gücünün ve insan kaynağının, bu mücadeleye sunacağı katkıya, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Her ne kadar daha fazlasına ihtiyaç duysak da, hali hazır da Türkiye; genç ve kadın nüfusu bakımından, diğer ülkelere kıyasla oldukça iyi durumda bulunuyor. Bu da bizim mevcut çalışma ve üretim potansiyelimizi göstermesi bakımından motive edici bir hakikat olarak karşımızda durmakta. Tüm potansiyelimizi harekete geçirecek azmi, ben bu şehrin insanlarında, özellikle de kadınlarında görüyorum. Evlerinizde ailelerinizin, iş yerlerinizde ülkemizin geleceğinin teminatısınız, haklarınızı asla ödeyemeyiz. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli duruşumuzu güçlendirerek, daha müreffeh bir Türkiye için, bilhassa kadın ve gençlerimiz için yeni ekonomik fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Kadınların işgücüne katılımını artırarak, özellikle kadın kooperatifçiliğini destekleyerek sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirecek, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çalışma ve aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler almaya devam ediyoruz"

Kadınların iş ve aile yaşamını kolaylaştıran teşvikler ile hem üretim gücünü artırdıklarını, hem de toplumsal yapımızın temelini oluşturan aile kurumunu güçlendirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz, özellikle çalışan kadınlar için sağladığımız teşvik, destek ve projelerle, kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler almaya devam ediyoruz. Aile kavramı, aile yaşamı, annelik gibi kavramlar ve evlatlarımız; toplumsal açıdan bizim oldukça değer verdiğimiz önemli konulardır. Dolayısıyla ülkemizin ve milletimizin istikbali için, bir taraftan tüm üretim gücümüzü harekete geçirirken, diğer yandan da kadın erkek fark etmeksizin, çalışma hayatında yer alan her bir vatandaşımızın bu hususta mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınların; doğum izni, yarı zamanlı çalışma, kreş desteği, evde bakım desteği gibi düzenlemelerle iş yaşamını kolaylaştırırken, aynı zamanda girişimcilik, kooperatifçilik gibi iş ve aile yaşamına uyumuna katkı sağlayan çalışma modellerine yönelik teşvik ve desteklerimizi sürekli geliştiriyoruz. Özellikle kadın kooperatifleri bu noktada önemli bir rol oynamakta. İşbirliği, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma anlayışının hakim olduğu kooperatiflerin; günümüz ekonomik rekabet ortamının sert şartlarına karşı kadınların çalışma hayatında daha sağlam bir şekilde var olabilmelerini sağlayacak verimli, aynı zamanda sürdürülebilir bir çalışma modeli olduğu yadsınamaz bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

"Kadın emeğini destekleyen adımlar atıyoruz"

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için pek çok proje yürüttüklerini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Kadın istihdamını güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz en önemli programlarımızdan biri İş Pozitif oldu. Bu program ile kamu kurumlarımız, kadın kooperatiflerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektörümüzü aynı çatı altında buluşturduk. Bugüne kadar 1 milyon 450 binden fazla kadını iş gücüne kazandırdık. ’Her Meslekte Kadın Eli’ ve ’Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık’ projeleriyle, kadınların geleneksel alanların dışında da üretimde yer almalarını destekledik. Pilot illerimizde kurduğumuz İş Pozitif Ofisleri ve düzenlediğimiz kadın odaklı istihdam fuarları önemli adımlar oldu. Kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştırmak için yalnızca istihdam değil, sosyal politikalar alanında da destekler sağlıyoruz. Kadın girişimcilere hibe ve destekler, kadın çalışanlar için teşvikler, doğum ve bakım hizmetleriyle uyumlu çalışma modellerinin geliştirilmesi gibi çalışmalarımız söz konusu. Önümüzdeki dönemde de başta kadınlar olmak üzere, çalışma hayatından uzak kalan kesimlere yönelik projelerimizin ağırlığını artıracağız" dedi.

"Kadın emeğini destekleyen her adımda sizlerle birlikteyiz"

Kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların, daha da yaygınlaşması için her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekleyen Bakan Vedat Işıkhan, "Kısacası, kadın emeğini destekleyen her adımda sizlerle birlikteyiz. Sizin üretiminiz, ülkemizin üretimidir. Sizin emeğiniz, Türkiye’nin geleceğini inşa etmektedir. İnanıyorum ki, yüz yıl önce yakılan kurtuluş mücadelemizin meşalesi, önümüzdeki yüzyılı Türkiye’nin Yüzyılı yapmak için büyük bir birlik ve beraberlik ruhuna dönüşecektir. Kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların, daha da yaygınlaşması için her türlü desteği vereceğimizi özellikle Sakarya’da siz değerli üreticilerimizle yaptığımız bu toplantıda tekrar vurgulamak istiyorum. Sakarya’yı tarım, sanayi ve ticareti ile bugünlere taşıyan sizlerin girişimcilik ruhu, üretkenliğidir. İnşallah bu ruh bizi, Türkiye Yüzyılına taşıyacaktır" diye konuştu.