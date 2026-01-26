Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Sporcular

57 kg - Yusuf Demir

57 kg - Muhammet Karavuş

61 kg - Recep Topal

61 kg - Emrah Ormanoğlu

65 kg - Ahmet Duman

74 kg - Ömer Faruk Çayır

79 kg - Okan Tahtacı

86 kg - İsmail Küçüksolak

92 kg - Fatih Erdin

92 kg - Osman Göçen

97 kg - Mustafa Sessiz

125 kg - Feyzullah Aktürk

Teknik Kadro

Soner Demirtaş - Teknik Direktör

Ishak Irbaikhanov - Antrenör

Osman Köse - Masör