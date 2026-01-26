Serbest Güreş Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele edecek.
Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik kadro şu isimlerden oluşuyor:
Sporcular
57 kg - Yusuf Demir
57 kg - Muhammet Karavuş
61 kg - Recep Topal
61 kg - Emrah Ormanoğlu
65 kg - Ahmet Duman
74 kg - Ömer Faruk Çayır
79 kg - Okan Tahtacı
86 kg - İsmail Küçüksolak
92 kg - Fatih Erdin
92 kg - Osman Göçen
97 kg - Mustafa Sessiz
125 kg - Feyzullah Aktürk
Teknik Kadro
Soner Demirtaş - Teknik Direktör
Ishak Irbaikhanov - Antrenör
Osman Köse - Masör
Kaynak: İHA