Fındık bahçelerinde uzun saatler çalışan işçilerde bel fıtığı vakalarının arttığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Dr. Hilmi Gözlükaya, "Yanlış çalışma pozisyonları ve ağır yükler omurga sağlığını tehdit ediyor. Bel ve bacaklarda şiddetli ağrı, uyuşma, karıncalanma, bacaklarda güçsüzlük ve yürürken zorlanma bu hastalığın en önemli uyarı sinyalleridir. Bu şikâyetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Ağrıyı önemsememek ileride geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" dedi.

Karadeniz Bölgesi’nde, özellikle Ordu ve Giresun gibi fındık üretiminin merkez illerinde hasat hızla devam ederken, bahçelerde çalışan mevsimlik işçiler arasında ’bel fıtığı’ vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzun saatler boyunca eğilerek çalışmak, ağır çuvalları sırtlamak ve yeterince dinlenememek, işçilerin omurga sağlığını tehdit ederek ciddi ortopedik sorunlara yol açıyor.

"Bel fıtığı vakalarında artış var"

Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilmi Gözlükaya, özellikle fındık sezonunda bel fıtığı şikâyetiyle başvuruların belirgin şekilde arttığını söyledi. Uzm. Dr. Gözlükaya, "Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin bozulması ve sinir köklerine baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Bahçelerde saatlerce eğilerek çalışmak, çuvalları kaldırırken yapılan ani ve kontrolsüz hareketler, ayrıca dinlenme eksikliği bu rahatsızlığın başlıca sebepleridir. Erken teşhis edilmediğinde ise hastalarda kalıcı sinir hasarı ve yaşam boyu hareket kısıtlılığına neden olabilir" diye konuştu.

"Bel fıtığının uyarı sinyalleri"

Bel fıtığının göz ardı edilmemesi gereken belirtilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Gözlükaya, "Bel ve bacaklarda şiddetli ağrı, uyuşma, karıncalanma, bacaklarda güçsüzlük ve yürürken zorlanma bu hastalığın en önemli uyarı sinyalleridir. Bu şikâyetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Ağrıyı önemsememek ileride geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" dedi.

"İşçiler yük kaldırırken dikkatli olmalı"

Bel fıtığının tamamen önlenebilir olmasa da doğru çalışma teknikleriyle riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini belirten Uzm. Dr. Gözlükaya, işçilerin özellikle yük kaldırırken dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Uzm. Dr. Gözlükaya, "Ağır çuvallar taşınırken dizlerin bükülmesi, ani ve kontrolsüz hareketlerden kaçınılması, uzun süre aynı pozisyonda eğilmek yerine zaman zaman dik pozisyonda dinlenilmesi bel sağlığını koruyan önemli alışkanlıklardır. Çuvalların tek başına taşınması yerine yükün paylaşılması ve bahçe çalışmalarında sık sık mola verilmesi de bel fıtığı riskini azaltır. Ayrıca düzenli yapılan egzersizlerle bel kaslarının güçlendirilmesi, işçilerin çalışma kapasitesini artırırken omurga sağlığını da korur" açıklamasında bulundu.

"Sağlıklı işçi, güçlü ekonomi"

Fındığın, Karadeniz ekonomisinin bel kemiği olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Gözlükaya, "Verimli üretim için sağlıklı işçilere ihtiyaç var. Bel fıtığını önlemeye yönelik alınacak küçük önlemler, hem işçilerin yaşam kalitesini yükseltir hem de üretime uzun vadede katkı sağlar. Unutmayalım ki ‘sağlıklı işçi, güçlü ekonomi’ demektir" diyerek sözlerini tamamladı.