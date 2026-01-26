Paylaşımda, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekilerek destek programına başvuru çağrısında bulunuldu. İmamoğlu açıklamasında, emeklileri bu koşullara sürükleyen anlayışı eleştirirken, “Emeklilerimizin yanındayız, onları başları öne eğik bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Emekli Pazar Desteği kapsamında bugüne kadar 10 bin 76 emekliye kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon 760 bin TL ödeme yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Programın önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtilirken, 2026 yılı için destek kapsamının genişletileceği ve 20 bin emekliye yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacağı ifade edildi.

Destek için başvuruların 26 Ocak 2026 itibarıyla alınacağı kaydedildi. Emekliler, başvurularını ALO 153 hattı üzerinden ya da sosyalyardim.ibb.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.