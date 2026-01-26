Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Kamu-Ar’ın “Açlık ve Yoksulluk Araştırması – Ocak 2026” başlıklı çalışması, hanehalkının temel ihtiyaçlara erişiminin giderek zorlaştığını ortaya koydu. Rapora göre açlık sınırı, ocak ayında bir önceki aya göre 1 bin 431 lira artarak 32 bin 86 liraya yükseldi. Gıda dışındaki zorunlu harcamalar için gerekli tutar ise 2 bin 631 liralık artışla 66 bin 889 liraya ulaştı. Bu iki kalemin toplamıyla hesaplanan yoksulluk sınırı, aylık bazda 4 bin 61 liralık yükseliş kaydetti. Son bir yıl içinde açlık sınırı 8 bin 426 lira, gıda dışı harcamalar 18 bin 621 lira artarken, yoksulluk sınırındaki toplam artış 27 bin 46 lira olarak belirlendi.

Araştırmada gıda harcamalarına ilişkin veriler de dikkat çekti. Ocak ayında kuru bakliyat için yapılması gereken harcama 86 lira artarak 669 liraya çıktı. Süt, yoğurt ve peynir grubunda aylık bazda 31 liralık düşüş görülürken, bu kalemde yıllık artış 1 bin 151 lira olarak hesaplandı. Meyve harcamaları aylık 62 lira gerilemesine rağmen, yıllık bazda 812 liralık artışla 2 bin 900 liraya ulaştı. Sebze harcamaları ise aylık 756 liralık yükselişle 4 bin 304 liraya çıktı.

Ekmek, un ve makarna harcamaları ocak ayında değişmeyerek 2 bin 486 lirada kaldı. Pirinç ve bulgur için yapılan harcama 373 lira artışla 1 bin 585 liraya yükselirken, yağ harcamaları da 2 liralık artışla 788 lira olarak kaydedildi.

Yetişkin erkek için günlük 2 bin 800, kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, ocak ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 9 bin 368 lira, yetişkin kadın için 7 bin 354 lira, çocuk için 5 bin 340 lira ve genç için 10 bin 24 lira olarak belirlendi.

Gıda dışı harcamalar kapsamında dört kişilik bir ailenin ortalama aylık giyim ve ayakkabı harcaması 2 bin 483 lira, barınma (kira dahil) harcaması 20 bin 510 lira, ev eşyası harcaması 7 bin 453 lira oldu. Sağlık harcamaları 2 bin 544 liraya, ulaştırma harcamaları 18 bin 274 liraya yükselirken, haberleşme harcamaları bin 733 lira, eğitim harcamaları ise bin 976 lira olarak hesaplandı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, verilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı ar-ge birimi Kamu Ar'ın yapmış olduğu enflasyon araştırma süreçleri devam etmektedir. 2026 yılının ocak ayında da gıda fiyatları ne yazık ki artmaya devam ediyor. Yani tam 68 aydır Türkiye'de gıda fiyatları artışı devam ediyor. Üstelik dün Merkez Bankası'nın neden 150 puan değil de 100 puan faiz indirdiği de bugün Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırması sonrasında belli oldu. Ocak ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7.2 arttı. Bu nedenle de hükümetin ‘ocak, şubat ve mart aylarına yönelik olarak yapmış olduğu farklı dalgalanmalar olabilirin gerçeğini ilk kez Birleşik Kamu İş Konfederasyonu açıklamış oldu. Son 12 aya baktığımızda artış gıda yüzde 48.9. Son 12 aylık süreçten bahsediyoruz.