7.Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayarak sona erdi. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren bu müzakerelerde, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında zam oranında anlaşma sağlanamadı. Ancak 11 farklı hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı. Fakat genel zam oranı konusunda anlaşmazlık nedeniyle konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınıyor. Hakem heyeti, kararını 31 Ağustos'a kadar açıklamayı planlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından, Bakan Vedat Işıkhan ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 11 hizmet kolunda kısmi uzlaşma sağladıklarını ve bu süreçte çalışanların enflasyona ezdirilmediğini ifade etti. Ayrıca, Ocak 2024'te tüm kamu görevlilerine yüzde 40-45 civarında bir zam artışı yapılacağını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise oransal zam konusunda anlaşamadıklarını ve bu konunun hakem heyetine taşınacağını belirtti. Ancak genel toplu sözleşmenin diğer maddelerinde ve 11 hizmet kolunda önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.