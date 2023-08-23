Hüseyin B., iddiaya göre ayrılmak isteyen eşi Rakkuş B. ile iletişim kurmak amacıyla ilçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti. Ancak burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hüseyin B., yanında getirdiği pompalı tüfekle araya giren kayınpederi İyed B. ile eşi Rakkuş B.'ye ateş açtı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ne yazık ki, yapılan sağlık kontrolü sonucunda İyed B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Rakkuş B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında kaçan Hüseyin B.'nin yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti. Soruşturma başlatılarak yaşanan dehşet verici olayın tüm ayrıntıları aydınlatılmaya çalışılıyor.