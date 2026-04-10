Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin temel atma törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzunköprü Atatürk OSB'nin Edirne'nin üretim gücünü artıracağını belirterek, projenin 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Kacır, yatırımın kentin kalkınmasına önemli katkı sunacağını ifade etti.

'Edirne'ye yeni eserler kazandırmanın memnuniyeti içindeyiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Asırlar boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış serhat diyarımız Edirne'yi bir başka seviyoruz. Trakya'nın incisi, ecdadımızın güzide emaneti 'Der-i Saadet' şehri Edirne'ye bugün yeni eserler kazandırmanın memnuniyeti içindeyiz. Ülkemiz üretiminin, ticaretinin lokomotif şehirlerinden Edirne'nin gücüne güç katacak organize sanayi bölgemizin şehrimize, bölgemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.

'273,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdık'

Bakan Kacır, 'Dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin derinden sarsıldığı bir süreci müşahede ediyoruz. Böylesine çalkantılı bir dönemde; güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip ülkeler küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara tırmanıyor ve yeni dönemin kazananları arasında yerini alıyor. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 273,4 milyar dolara yükselttik. Bunun 112 milyar dolarlık diliminin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere ait olması Türkiye'nin daha nitelikli üretim yaptığını gösteriyor' ifadelerini kullandı.

'OSB sayısını 191'den 373'e çıkardık'

Organize sanayi bölgelerine yönelik yatırımları anlatan Bakan Kacır, 'OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, toplam büyüklüğünü 48 bin hektardan yaklaşık 133 bin hektara çıkardık. OSB'lerdeki tesis sayısını 11 binden 61 bine, istihdamı ise 415 binden 2,7 milyona yükselttik. Son 23 yılda şehrimizde 4 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. OSB büyüklüğünü 1 milyon metrekareden 4,5 milyon metrekareye çıkardık. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı eliyle 1,2 milyar lira destek sağladık' diye konuştu.

'2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak'

Yatırımlarda SGK işveren payının yarısını karşıladıklarını hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Finansman desteği, vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük muafiyeti sağlıyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yüksek katma değerli üretimi destekliyoruz. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin 500 vatandaşımıza istihdam sağlayacak. 400 milyon liralık bu yatırımla Edirne'nin kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracağız. Üretenin, bu ülke için alın teri dökenin yanında olmayı sürdüreceğiz. Temelini attığımız Uzunköprü Atatürk OSB'nin Edirne'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.