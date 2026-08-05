Şirketin hakim ortağı Zeynep Tümer’in paylarının Dubai merkezli OASIS PRIME-FZCO’ya satılması amacıyla görüşmelere geçildi.

1976 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding’de önemli bir ortaklık değişikliği gündeme geldi. Şirket sermayesinin yüzde 62,06’sını elinde bulunduran Zeynep Tümer, sahip olduğu hisselerin bir bölümünün veya tamamının devri için OASIS PRIME-FZCO ile görüşmelere başladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Tümer’e ait 365 milyon 207 bin 860 adet payın satışına yönelik müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Devir işleminin tamamlanması durumunda şirketin yönetim kontrolünün Dubai merkezli yatırımcıya geçmesi öngörülüyor.

Kervansaray Yatırım Holding hisseleri son altı aylık dönemde hızlı bir yükseliş gösterdi. Şubat 2026’da yaklaşık 2 liradan işlem gören hisseler, son işlem gününü yüzde 9,29 artışla 9,50 liradan kapattı.

Bu yükselişle birlikte şirket hisseleri yaklaşık altı ayda yatırımcısına yüzde 375 oranında kazanç sağladı.

Satışa konu olan 365 milyon 207 bin 860 adet payın, hissenin 9,50 liralık kapanış fiyatı üzerinden ve herhangi bir indirim uygulanmadan devredilmesi halinde işlemin toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar lira olması bekleniyor.