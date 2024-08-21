Bakan Şimşek, özellikle elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları konusunda ülkemizin ön plana çıktığını belirtti.

2003-2024 yılları arasında Türkiye’ye toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, bu süreçte Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a yükseldiğini bildirdi. Şimşek, "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz, 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e çıkarmak" dedi.

Bakan Şimşek, hükümetin ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla Türkiye'yi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, bu sayede ülkenin büyüme potansiyelini ve vatandaşların refahını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.