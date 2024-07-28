Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerini içeren kanunun TBMM'de kabul edilmesi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adalet mesaj verdi. Şimşek, amaçlarının çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. " ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1817521636515500306