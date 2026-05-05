Reuters’a bilgi veren bir Türk yetkili, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında iki ülke vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını öngören anlaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü Ankara’da imzalanmasının planlandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın, Ankara’da düzenlenecek Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre vize muafiyeti anlaşmasının da bu temaslar sırasında imza altına alınması öngörülüyor.

Anlaşmanın, bordo pasaport sahipleri ile diplomatik pasaport taşıyan vatandaşları kapsayacağı ifade edildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından gerilmişti. Ankara’nın cinayete ilişkin Suudi yetkilileri işaret etmesiyle diplomatik kriz derinleşmiş, ancak 2020 yılından itibaren taraflar ilişkileri yeniden güçlendirmek için karşılıklı temaslara başlamıştı.

İlişkiler özellikle 2021’den sonra belirgin şekilde iyileşti. Türkiye, bölgesel rakipleriyle ilişkilerini düzeltmeye yönelik daha geniş bir diplomatik açılım başlatırken, Riyad ile de temaslar yeniden yoğunlaştı.

Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde vize muafiyeti konusunun yanı sıra bölgesel meselelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren diplomatik kaynak, Hakan Fidan’ın Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin “bölgesel sahiplenme” mesajı vereceğini söyledi. Fidan’ın ayrıca, Türkiye’nin İran’daki savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimlere yapıcı destek sağlamaya devam edeceğini vurgulaması belirtildi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler de görüşmelerin gündeminde olacak. Ankara’nın, boğaz etrafındaki gelişmelerin “yeni gerilimlere ve provokasyonlara” yol açmaması gerektiğini vurgulayacağı kaydedildi.