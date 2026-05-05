Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan İzzet Yıldızhan için mahkemeden karar çıktı.

İZZET YILDIZHAN TAHLİYE EDİLDİ

Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şarkıcı İzzet Yıldızhan için tahliye kararı çıktı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen Yıldızhan’ın mahkemece tahliyesine hükmedildi.

Mahkeme, İzzet Yıldızhan için yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Dosyadaki diğer sanıkların tutukluluk halinin ise sürdüğü bildirildi.

“Suçluyu kayırmakla” suçlanan Yıldızhan’ın, cinayetin faili olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kaçırılması sürecinde aktif rol almakla suçlanıyordu. Ünlü türkücü hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İLK DURUŞMA 22 HAZİRAN'DA

İddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşmasının 22 Haziran’da görüleceği belirtildi. Kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun ise ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla yargılandıkları ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay, 19 Mart gecesi İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelmişti. Olaydan yaklaşık 20 gün önce yarışma programıyla tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini sonlandıran rapçi Vahap Canbay, yeniden barışmak istediği öğrenildi.

İddiaya göre Canbay, bu süreçte arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istedi. Olayın yaşandığı sırada ise iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlarla bir grubun geldiği öne sürüldü. Araçtan inen saldırganın, rapçi ve yanında bulunan kişilere ateş açtığı iddia edilirken, saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.