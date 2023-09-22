Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin cari açığını ve dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretim verimliliğinin önemine vurgu yaparak, bu alandaki finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Dünya Bankası ile toplam 895,7 milyon euro tutarında bir kredi anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'da "yeşil dönüşüm" başlığına özel bir vurgu yaptıklarını ve kamu yatırımlarında bu projeleri önceliklendirdiklerini belirtti. Ayrıca, yurt dışında finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla temaslarını sürdürdüklerini de dile getirdi.

Bakan Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının 3 yıl içinde gerçekleştirilmesi halinde cari açığın ve dışa bağımlılığın azalacağını belirterek, Dünya Bankası'nın bu konuda önemli bir finansman kaynağı olduğunu ifade etti. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 35 milyar dolarlık destek sağlamayı planladığını hatırlatan Şimşek, bu kaynağın deprem bölgesi rehabilitasyonu ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda kullanılabileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanında atacağı adımları desteklemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası AŞ ile "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" için 500 milyon euro finansman anlaşması imzaladıklarını, ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ ile "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için 395,75 milyon euro finansman sağladıklarını belirtti.

Bu yeni anlaşmalarla birlikte Dünya Bankası'ndan alınan finansmanın yaklaşık 3,2 milyar doları bulduğunu ifade eden Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye için 35 milyar dolarlık bir mali paket sağlama taahhüdünde bulunduğunu da hatırlattı.