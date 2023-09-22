Bursa-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan cip, yağmur suyu kanalına düştü; sürücü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kazancı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü İrem Y.(31) yönetimindeki 34 TA 016 plakalı CİP, kontrolden çıkarak yoldan çıkıp yağmur suyu kanalına uçtu. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede