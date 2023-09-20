Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, 21- 22 Eylül tarihlerini kapsayan Cezayir ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunacak.ANKARA (İGFA) - Cezayir Ulaştırma Bakanı ile yapılacak görüşmede, iki ülke arasında artan ticaret hacmi ve ekonomik ilişkilere paralel olarak taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, Bakanlıklar arasında müzakereleri devam eden Denizcilik ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmalarının yanı sıra Demiryolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı görüşmelerinin sonlandırılarak önümüzdeki dönemde imzalanması hedefleniyor.

Görüşmede ayrıca, Akdenizden Afrikaya açılan ve ulaştırma kapısı olarak da görülen Cezayir ile ulaştırma koridorları bağlamındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Cezayir Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Sayın Ahmed Badani ile bir araya gelecek. Görüşmede gemi ve yat inşası alanında uluslararası standartlarda üretim kapasitesine sahip Türkiye ile Cezayir arasında balıkçı gemileri inşası alanında iş birliği konuları ele alınacak.

Bakan Uraloğlu, programının devamında, Cezayirin ihtiyaç duyduğu liman ve demiryolu başta olmak üzere önemli altyapı projeleri ve bu konuda iki ülke arasında kurulabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Cezayir Bayındırlık ve Temel Altyapı Bakanı Sayın Lakhdar Rakhroukh ile bir araya gelecek.

Bu ziyaretin, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cezayirin ilgili Bakanlıkları arasında sürdürülen ilişkilerde önemli mesafeler kat edilmesine ve stratejik ortaklık aşamasında olan iki ülke ilişkilerinin karşılıklı fayda prensibi ile ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İki ülke arasındaki iş birliklerine öncülük etmek amacıyla görüşmelerde bulunacak olan Bakan Uraloğlu, Türk iş insanları, Cezayirli kamu ve özel şirket temsilcileri ile bir toplantı da gerçekleştirecek.