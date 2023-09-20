Kolonoskopi, endoskopi işleminin bir alt dalı olarak bilinir ve alt bağırsak bölümü bu işlem sayesinde incelenir. Kalın bağırsak ile rektum arasında kalan bölgenin incelendiği bu işlem, bağırsaklarda meydana gelen birçok sağlık sorunun teşhis edilmesine yardımcı olur.

Kalın bağırsak hastalıkları, bağırsak kanseri, tümör oluşumları, bağırsaklarda meydana gelen kanamalar ve polipler, kolonoskopi sayesinde tespit edilir. Gerekli görülmesi durumunda tüm bu sorunlara müdahale edilebilir. Kanamaların durdurulması, poliplerin çıkarılması ve biyopsi ile örnek alınması gibi işlemler bu işlem sayesinde gerçekleştirilir.

Böylelikle sindirim sisteminde meydana gelen hastalıkların tespiti yapılabilir ve takibi sağlanabilir. İşlem için genel olarak anüs kullanılır ve 6 mm kalınlığında bir boru ile işlem gerçekleştirilir. Borunun ucunda bulunan kamera ve ışık, incelenen tüm bölgeleri detaylı bir şekilde monitöre yansıtır. Böylelikle hastalıkların teşhisi ve genel bağırsak durumu çok daha kolay bir şekilde incelenir.

Hangi Durumlarda Kolonoskopi Yapılır?

Kolonoskopi Nasıl Yapılır?

Kolonoskopi asıl olarak teşhis amaçlı yapılır. Bağırsakta herhangi bir sağlık sorunun olup olmadığı araştırılır. Alınan örnekler, çıkarılan polipler ve müdahale edilen kanamalar, işlem sırasında gerçekleşir. Bazı durumlarda ise hastanın müsaadesinin alınması için bir sonraki işlemde bu müdahaleler gerçekleşir.

Kolonoskopinin genel yapılış nedenleri ve belirtileri ise şu şekildedir:

Aniden gelişen ve herhangi bir nedeni olmayan kilo kayıpları,

Sürekli olarak gelişen kabızlık,

Kanlı dışkı veya ishal,

Sürekli olarak gelişen ishal,

Sebebi belli olmayan anemi veya demir eksikliği,

kolonoskopiye başvurulması için gerekli olan nedenlerdir. Bu belirtilerin yalnızca veya aynı anda birkaçının görülmesi, acilen bu işlemin yapılmasına yol açabilir.

Kolonoskopiye Hazırlık Nasıl Olur ve İşlem Öncesinde Neler Yapmak Gerekir?

Kolonoskopi işlemi yapılmadan önce hasta birkaç gün önceden işleme hazırlanır. Hastanın tüketmiş olduğu her türlü besin, 2-3 gün önceden kontrol altına alınır ve hastaya beslenme listesi oluşturulur. Ayrıca hasta için özel bir ilaç programı yazılır ve bu program sayesinde bağırsaklarının temizlenmesi amaçlanır. Bağırsakların temizlenmesi, yapılan işlemin net ve doğru sonuçlar vermesi adına büyük önem taşır.

İşlem öncesinde hastanın en az 6 saat boyunca herhangi bir şey yememesi gerekir. Kolonoskopi işleminden bir gün önceye kadar da kesinlikle katı gıdaların tüketilmemesi gerekir.

Kolonoskopinin uygulama aşaması şu şekildedir: