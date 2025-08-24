Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırları ve trafik işaretlemelerine yönelik başlatılan düzenleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Güncel standartlara göre yeniden değerlendirilecek ve trafikte yeni bir dönemi başlatacak çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar belirli güzergâhların tamamlanacağını belirten Uraloğlu, belli düzenlemeler yaptıklarını, iki il arasındaki farklılıkların ise trafik komisyonlarından alınan kararlarla uygulanacağını ifade etti. Uraloğlu, birçok noktada yaya geçitleri bulunduğunu ve bu noktalarda hızın 50’ye düşürülmek zorunda kaldığını belirterek, birbirine yakın olan geçitlerin kapatılacağını ve bu alanlara alt ile üst geçitler yapılacağını söyledi.

148 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için Iğdır’a giden Bakan, aralarında Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül’ün de bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

Zengezur Koridoru’nun bölge için oldukça önemli olduğunu ifade eden Uraloğlu, Orta Koridor ile birlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, denizyoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti. Uraloğlu “Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz. Bu koridor yapıldığında Türk dünyasına, Türk Cumhuriyetleri’ne, Uzak Doğu’ya bağlanacak en kestirme yol olacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Uraloğlu ayrıca, Zengezur Koridoru’ndan30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar lira iklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4milyar lira kara yolu bakım kazancı olmak üzere toplam 147,6 milyar lira kazanç sağlanacağını hesapladıklarını söyledi.

“BİRÇOK İMKÂN SÖZ KONUSU”

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun çevresinde 12 organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğuna dikkat çeken Uraloğlu, bu ulaşım ağının lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi pek çok fırsatı beraberinde getirdiğini vurguladı. “Benzer bir süreç Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu DemirYolu Hattı’nda da yaşanabilir mi?” sorusuna ise Uraloğlu, en azından yeni sanayi tesislerinin İstanbul’da kurulmasının önüne geçilmesi yönünde bir irade ortaya konulduğunu belirterek, Anadolu’da yeni ulaşım projeleriyle nakliyenin kolaylaşması sayesinde üretim tesislerinin rahatlıkla inşa edilebileceğini söyledi.

TIRLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Suriye sınırında geçen tırların, sınırda doldur boşalt yapmasına çözüm konusunda da adım atıldığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Anlaşma yaptık. Suriye’nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor. Onları başlatmadılar henüz. Tabii Suriye’de standart dışı, bakımları düzenli yapılmamış birçok araç söz konusu. Biz ilk etapta standart dışı araçların gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz. Ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımızda Suriye’ye oradan Ürdün’e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla sonbaharda bir araya geleceğiz."

Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye’deki kara yolu ve demir yolu çalışmalarına ilişkin olarak, şimdiye kadar harekât bölgelerinde birçok çalışma yaptıklarını ve devam eden projeler için Suriye tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin ilk aşamada Gaziantep’ten Halep’e kadar uzanan ve tamamen tahrip olan demir yolunu yeniden faaliyete geçirmek istediğini söyleyen Uraloğlu, bu yenilemenin 120 milyon dolarlık bir finansman gerektirdiğini, söz konusu finansmanın uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ile ortak çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

HİCAZ DEMİR YOLU YAPILACAK

Uraloğlu, Hicaz Demir Yolu’ndaki belirli bir bölümdeki tahribatın düşük bir finansmana ihtiyacı olduğunu ve buradaki tadilatın Türkiye tarafından yapılacağını da kaydederken, havalimanlarına ilişkin de “Şam Havalimanı’nı yenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketleri aldı. Benzer bir süreç Halep’le ilgili de yürüyor. Suriye’nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var. Kaynak noktasının çözülmesi lazım” diye konuştu.

ESENBOĞA METROSU İHALESİ

Ankara’daki metro çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu “Esenboğa Metrosu’nda bir proje revizyonu yapıyoruz. O bizim sorumluluğumuzda. Belediye, bunun bizim tarafımızdan yapılmasını talep etmiş, Cumhurbaşkanı’mız uygun görmüş, bünyemize almışız. Eski bir proje, gözden geçiriyoruz. Bu sene herhâlde bitiririz. Önümüzdeki sene de ihale edebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’ADEPREM TEDBİRLERİ

Türkiye’de kara yolları yapım hallerinin deprem yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetmelikler, yapılacak olan projelerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla zaten projelerin deprem yönetmeliğine göre yapılması lazım. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi, enerji nakil hatları, demir yolu, kara yolu, havalimanları, deniz limanları, bunların hepsinin yönetmeliğinin yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi, tek elden yürütülsün diye. Bütün ilgili kurumların da katılımıyla bu yönetmelik yayınlandı ve hayata geçti. Yapılan her proje bu yönetmeliğe göre yapılıyor ve bu yönetmeliğe göre yapılan her projede otomatikman deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılmış oluyor. Dolayısıyla yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı yok.”

ESKİ YAPILARIN DURUMU

Eski yapıların da risk grubuna göre yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu,“Biz başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem tedbirlerinin yüzde 80-90’ını aldık. Mesela, Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz’un hem de FSM’nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Hâlen özellikle İstanbul ya da Marmara Bölgesi’nde devam eden işlerimiz var” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, muhtemel bir İstanbul depreminde ulaşım yollarında oluşacak yoğunluğu azaltmak için bölgede projelerin sürdüğünü hatırlattı.