Kamuoyuna yansıyan haberler, sosyal medya paylaşımları, çevrim içi ilanlar ile yapılan başvurular ve şikâyetler doğrultusunda mevzuata aykırı içeriklerin tespit edildiği, gerekli görülen hallerde dijital platformlarla koordinasyon sağlanarak hukuka aykırı paylaşımların kaldırıldığı ve sorumluların belirlenmesine yönelik işlemlerin yürütüldüğü bildirildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, verdiği soru önergesinde, Ticaret Bakanlığı’nın 27 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla anne sütü ticaretinin yasaklandığını, bu yasağa uymayanlar ile dijital ortamda bu ticarete aracılık eden platformlara 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanacağının kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatarak; kararın nasıl uygulandığını, denetimlerin hangi yöntemlerle yapıldığını ve düzenlemenin sonuçlarını sordu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise soru önergesine verdiği yanıtta, Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya ve farklı dijital mecralarda denetimsiz şekilde yürütülen süt temin faaliyetlerinin bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı ve toplumda endişe yarattığı yönündeki değerlendirmelerine dikkat çekti. Bolat, sağlık kontrolü bulunmayan ve izlenebilirlik sistemi dışında kalan bu tür işlemlerin, olası enfeksiyon zincirlerinin tespit edilmesini ve önlenmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini vurguladı.