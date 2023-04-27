1 Mayıs Pazartesi günü kapılarını dünyaya açacak olan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geliyor.

TOGG’LA GELECEK

Öte yandan AK Parti’den Bursa 2. Bölge milletvekili adayı olan Varank’ın fuarın açılışına yerli otomobil TOGG ile geleceği öğrenildi.

İLK TESLİMAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAPILDI

Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.

İLK BAKAN OLDU

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.