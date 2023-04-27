Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Bengün Kavlan yaptığı açıklamada, “Geliyor gelmekte olan gençlerin Ekrem abisi İnegöl'e geliyor. Biz bu şehrin gençlerine güveniyoruz. Siz de gençlerin alanı dolduracağından korkuyorsunuz. Genci, yaşlısı, kadını, hep birlikte iktidar için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi hep birlikte farklı bir ufka taşıyacağız. Emin olun bu ülkeye baharı mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bu milletin gözünün içine baka baka siyasi şov yapacağım, Ekrem İmamoğlu İnegöl'e gelmeyecek diye bu millete yalan söylemenin hiçbir karşılığı yok, hiçbir anlamı yok. Ahlaklı ve vicdanlı bir yönetimin iktidara geleceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Sizin de itiraf ettiğiniz gibi hak, hukuk ve adaletin olmadığı bu ülkeye hak, hukuk ve adaleti biz getireceğiz. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için bir neden yoktur.” Dedi.

YAĞMURLUK DAĞITILACAK

Kavlan açıklamasını şu şekilde sürdürdü “Köylerimizde şehrin bir çok noktasında miting iptal olacak diye yalan söylüyorlar. Mitingimiz yapılacak hatta miting alanında yağmurluk dağıtacağız.” Dedi.