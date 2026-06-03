Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Mesleki Eğitimde Güncel Yaklaşımlar Forumu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'ndaki etkinlik, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü ve Balıkesir MYO Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Rektör Oğurlu sektör temsilcileriyle imzalanan iş birliği protokollerinin somut çıktılar üretmesine önem verdiklerini belirterek, 'İmzaladığımız her protokol bizim için bir sözdür. Hiçbirisi kâğıt üzerinde kalmayacaktır' dedi. Uygulamalı eğitim imkanlarını yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Oğurlu, meslek yüksekokullarındaki 48 programda 3+1, Mühendislik Fakültesindeki 5 bölümde ise 7+1 eğitim modeline geçildiğini kaydetti. 5 meslek yüksekokulundaki 9 programın akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını da ifade eden Rektör Oğurlu, mesleki eğitimde örnek uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı sunumda Türkiye'nin jeopolitik konumunun sağladığı stratejik avantajlara değinerek, ulaştırma ve altyapı yatırımlarının yalnızca fiziksel projelerden ibaret olmadığını, nitelikli insan kaynağı ve güçlü bir mesleki eğitim altyapısıyla desteklendiğini ifade etti. Kara yolu, demir yolu, hava yolu ve lojistik alanlarında gerçekleştirilen yatırımların geleceğin inşasındaki önemini vurgulayan Boyraz, öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Söyleşi boyunca öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, gençlerin sorularını yanıtladı ve kariyer planlamalarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a plaket takdiminde bulunuldu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.