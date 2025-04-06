Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşıma göre, 8. günde 604 trafik kazası yaşandı. 10 vatandaşımız hayatını kaybederken 925 kişi de yaralandı. Bayram tatilinin ilk 8 günü boyunca ise toplamda 72 vatandaş hayatını kaybetti, 8.313 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya, dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin." şeklinde bir uyarıda bulundu.

Ayrıca, bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, 8. günde 594.122 araç denetlendiğini, 22.714 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 41.073 araca ise diğer trafik işlemlerinin uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sürücülere aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları çağrısında bulunarak, "Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." dedi.