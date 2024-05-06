İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de polise saldıran ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin, kaçtıkları adreslerde yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan, polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 12 şüpheli de bugün yakalandı.

Böylece Saraçhane’de polislerimize saldıran ve yakalananların sayısı 42 oldu.

Daha önce yakanan ilk gruptaki 30 şüphelinin 27’si tutuklandı, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi."