Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Tatlıpınar Enerji, 2023 yılını 774 milyon esas faaliyet kârıyla kapattı. Bir önceki yıla göre esas faaliyet kârlılığında yüzde 47’lik bir artışa ulaştıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Beş yıl içinde kurulu gücümüz 1000 MW’lık bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Tatlıpınar Enerji, 2023 yılını yüzde 47’lik bir esas faaliyet kârlılık artışı oranı ve kapasite artışlarıyla tamamladı. Başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Oldukça pozitif bir bilanço ile yılı kapattık. Bilançoda kârlılığımız dikkat çekiyor. Esas faaliyet karımız 2022 yılında 526 milyon TL iken 2023 yılında 774 milyon TL’ye çıktı. Yani yüzde 47’lik bir artış var. 2022 yılında 623 milyon TL olan brüt kârımız ise 2023 yılında 751 milyon TL ‘ye ulaşarak yüzde 21 artış gösterdi” dedi.

Şirketin 17 Ağustos 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığını anımsatan Kutluğ, “Halka arzdan sonra ilk hedefimizi bir yıl içerisinde üretim kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkarmak olarak belirledik. Bunun ilk adımı olarak; Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin, tüm yönetim imtiyazlı hisseleri de dahil olmak üzere yüzde 30’luk hisse devrine ilişkin sözleşmeyi geçtiğimiz 2023 Aralık ayında imzaladık. Yüzde 25’lik kısmı yönetim imtiyazlı olmak üzere toplam yüzde 30 oranındaki hisse devri sonrası, Tatlıpınar Enerji’nin yönetiminde söz sahibi olduğu işletmedeki kurulu güç, halka arz tarihinden bu yana 115,50 MW’tan 239 MW’a çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Balıkesir sahasındaki kapasite artışlarına ek olarak Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin bünyesindeki 31 MW’lık ek kapasite artışları da tamamlandığında toplam portföyün 349,10 MW’a ulaşacağına dikkat çeken Kutluğ, açıklamalarına şöyle devam etti: “2024 yılında da önemli bir satın alma işlemine imza attık. Türkiye’nin birçok bölgesinde depolamalı rüzgâr ve güneş lisans başvurularına sahip olan Güneşgün 4 Enerji Üretim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının satın alımını gerçekleştirdik. Güneşgün 4; Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Isparta, Mersin, Van illerinde depolamalı rüzgâr ve güneş enerjisi üretim faaliyeti göstermek üzere çok sayıda lisans başvuruları bulunan bir enerji üretim şirketi. Güneşgün’ün satın alınmasıyla şirketimizi hem üretim alanında hem de coğrafi alanda çeşitlilik açısından hedeflerine bir adım daha yaklaştırdık.”

5 yıllık hedef 1000 MW

2024 yılının kapasite artışlarıyla devam edeceğini ifade eden Kutluğ, “Orta vadede kapasite artışı ile ilgili planladığımız yatırımlar tamamlanınca yaklaşık 350 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Portföyümüzü daha da genişleterek 5 yıl içerisinde 1000 MW’lık portföye sahip olmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 450-500 milyon euroluk yatırım hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketin hedeflerinden bir diğeri de yenilenebilir enerjinin diğer alanlarında var olmak. Bu hedefler arasında enerji depolama, hidrojen teknolojisi gibi başlıkların olduğunu belirten Kutluğ, “Şu an için ayrıntı veremiyoruz ancak yakın zamanda, somutlaştığı takdirde, güzel gelişmeleri yatırımcılarımız ile paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışı çalışmaları önemli bir seviyeye geldi

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da yenilenebilir enerji projeleri geliştirmenin kısa vadeli planları arasında olduğunu açıklayan Kutluğ, bu konuda şu bilgileri verdi: “Balkanlar ve Doğu Avrupa’da yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Sektördeki gelişmeler paralelinde yurt dışı odağımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Dünyada özellikle yenilenebilir enerji alanında yeni teknoloji kullanımı sürekli gelişiyor. Bu gelişmeleri biz de yakından izliyor, sistemsel yenilikleri iş süreçlerimize entegre etmek üzere hazırlıklar yapıyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerjinin 7/24 kullanılabilmesi için depolama yatırımlarını da orta vadeli gündemimize almış bulunuyoruz.”