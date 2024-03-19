İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları şu şekilde aktardı:

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İserim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız! Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,

Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,

Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,

3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,

Silah ticareti yaptıkları,

Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 16 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet tam otomatik uzun namlulu silah,

10 adet tüfek,

Çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve

Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. İzmir Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle!