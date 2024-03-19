İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları şu şekilde aktardı:
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İserim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız!
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,
- Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,
- Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,
- 3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,
- Silah ticareti yaptıkları,
- Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 16 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah,
- 10 adet tüfek,
- Çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve
- Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.
İzmir Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle!