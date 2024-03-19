İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları şu şekilde aktardı:

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İserim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
  • Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,
  • Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,
  • Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,
  • 3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,
  • Silah ticareti yaptıkları,
  • Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

  • 16 adet ruhsatsız tabanca,
  • 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah,
  • 10 adet tüfek,
  • Çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

İzmir Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle!

Kaynak: Öznur Dede