ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından ülkenin yeni liderlerinin kendisiyle konuşmak istediğini ve kendisinin de bunu yapmayı planladığını söyledi. ABD basınına Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden telefonla yaptığı açıklamada Trump, "Konuşmak istiyorlar, ben de konuşmayı kabul ettim. Bunu daha önce yapmalıydılar. Son derece pratik ve yapılması kolay olan şeyi daha önce tercih etmeliydiler. Çok uzun süre beklediler" dedi.

İranlılarla yapacağı görüşmenin bugün mü yoksa yarın mı gerçekleşeceği sorusu üzerine Trump, "Bunu size söyleyemem" ifadelerini kullandı.



"Fazla kurnaz davrandılar"

İran ile yapılan son müzakerelerde yer alan bazı isimlerin artık hayatta olmadığını da ifade eden Trump, "Bu insanların çoğu artık yok. Görüştüğümüz kişilerden bazıları da gitti. Çünkü bu büyük, çok büyük bir darbeydi. Bir anlaşma yapabilirlerdi. Daha önce yapmalıydılar. Fazla kurnaz davrandılar" dedi.

Trump, İran’da bir halk ayaklanmasını desteklemek amacıyla İran’a yönelik bombardımanı uzatmaya istekli olup olmadığı sorusu üzerine ise bu soruya şimdiden cevap vermenin mümkün olmadığı cevabını verdi. İran’daki protestoların başarıya ulaşacağını ifade eden Trump, İran diasporasının sevinç gösterilerine dikkat çekerek, "Bu olacak. Bunu görüyorsunuz, bence olacak. Los Angeles’ta ve daha birçok yerde son derece mutlu olan çok sayıda insan var" dedi.

Trump, saldırıların ardından ABD'ye yönelik bir İran tehdidi bulunup bulunmadığı sorusuna da cevap vermedi. Saldırının erken elde edilen sonuçları sayesinde petrol piyasalarının sınırlı bir şekilde etkileneceğini söyleyen Trump, "İşler ters gitseydi, petrol fiyatları açısından çok büyük bir artış söz konusu olabilirdi" dedi.



ABD’nin saldırısında 48 İranlı lider öldürüldü

ABD Başkanı Trump, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ise İran’a yönelik ABD saldırısında 48 İranlı liderin öldürüldüğünü söyledi. İran’a yönelik operasyonun planladıklarından hızlı ilerlediğini de ifade eden Trump, "Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamıyor. Tek bir seferde 48 lider ortadan kaldırıldı. Operasyon çok hızlı ilerliyor" dedi.