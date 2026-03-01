Süper Lig’de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor.
24. hafta karşılaşmasında Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor ile Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Alper Akarsu’nun yönettiği mücadelede Antalya Stadyumu’nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçta skoru dengeleyerek sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Antalyaspor ilk yarıyı önde tamamladı
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Levent Mercan’ın kendi ağlarına gönderdiği golle üstünlüğü yakaladı ve devre arasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Sander van de Streek’in kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkararak skoru 2-0’a taşıdı.