İçleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 406 bin 651 araç denetlendi.
- Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldı.
- Hız ihlalinde bulunan 115 bin 866,
- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954,
- Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343,
- Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve
- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
- Toplam 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
Muhabir: Murat Avcı