Bloomberg News’e konuşan beş ihracatçıya göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki ABD’ye satış yapan firmalar, artan petrol bağlantılı maliyetler ve savaşın sona ereceğine dair bir işaret görülmemesi nedeniyle geçen hafta itibarıyla fiyatlarını yükseltmeye başladı. Zam oranlarının düşük tek hanelerden çift haneli seviyelere kadar çıktığı belirtiliyor.

Şangay merkezli bir tıbbi kateter üreticisinde satış müdürü olarak görev yapan Pang Ling ise son günlerde ağırlıklı olarak ABD’li müşterilerine, fiyat artışları devreye girmeden siparişlerini tamamlamaları yönünde çağrıda bulunuyor. Şirketin gelecek haftadan itibaren yüzde 6 oranında zam planladığını ifade eden Pang, bu artışın yükselen girdi maliyetlerinin büyük bölümünü karşılamayı hedeflediğini söyledi. Bazı müşterilerin ise süreci hızlandırarak acil sipariş verdiği aktarıldı.

"Artan maliyetler başka çare bırakmadı"

Pang, “Artan maliyetler bizi fiyatlarımızı artırmaktan başka çare bırakmadı; bu benim kariyerimde bir ilk. Bu son çare olarak başvurduğumuz bir yöntem ve müşterilerin rakiplerimize yönelme riskini sürekli göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

Nispeten nadir görülen bu fiyat artışları, savaşın yol açtığı yakıt arz sıkıntısının hammadde maliyetlerini yükselttiğini ve bunun da tüketici enflasyonuna yansımaya başladığını gösteren erken bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan bu tablo, uzun süredir yoğun rekabet ve kronik kapasite fazlası nedeniyle fiyat kırmak zorunda kalan Çinli ihracatçılar açısından koşulların keskin biçimde değiştiğine işaret ediyor. Pang’ın şirketi de Donald Trump döneminde uygulanan gümrük tarifelerinin ardından, ABD’li alıcılarla maliyet yükünü paylaşmak amacıyla geçen yıl fiyatlarını yüzde 5’in üzerinde düşürmek zorunda kalmıştı.