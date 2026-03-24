Son verilere göre gram altın alışta 6 bin 543 lira 80 kuruş, satışta ise 6 bin 791 lira 73 kuruş seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar altında alış fiyatı 5 bin 982 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 399 lira 46 kuruş olarak kaydedildi.

14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 592 lira 61 kuruş, satış fiyatı 4 bin 892 lira 26 kuruş oldu. Çeyrek altın alışta 10 bin 752 lira, satışta 11 bin 290 liradan işlem görürken, çeyrek eski altın ise 10 bin 719 lira alış ve 11 bin 87 lira satış fiyatıyla listelendi.

Yarım altın alışta 21 bin 504 lira, satışta 22 bin 377 lira seviyesinde yer aldı. Tam altının alış fiyatı 42 bin 810 lira olurken, satış fiyatı 44 bin 618 lira olarak yansıdı.