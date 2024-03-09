İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-10” operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda "Sizlerin duası ve desteğiyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kulllaranak operasyonun detaylarını şu şekilde anlattı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda;
- DHKP/C Terör Örgütü içerisinde “aranıyor” durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan,
- Örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
- MLKP Terör Örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü Kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan,
- Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu:
- Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!