

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ve Balat bölgelerinde sabit yol uygulaması, hareketli denetimler ve umuma açık yerlere yönelik kontroller gerçekleştirildi. Geniş çaplı uygulamaya Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 300 personel katıldı.

Yapılan yol denetimlerinde yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Toplam 486 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 14 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplam 141 bin 698 TL idari para cezası kesildi. 1060 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, 1 alkollü sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.



Umuma açık yerlere yönelik denetimlerde ise 21 işyeri kontrol edildi. Bu kontrollerde 439 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan şahsa rastlanmadı. Denetimler sırasında 1 işyerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 2 işyerinde çalışan toplam 5 kişinin SGK kaydının olmadığı ve 1 işyerinde 4207 sayılı Kanun'a muhalefet edildiği tespit edildi.