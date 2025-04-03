Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç., Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari şahısların, aralarında kasten öldürmeye teşebbüs, çocuğun cinsel istismarı, fuhuş ve suç örgütü kurma, uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan arandıkları belirtildi. Operasyon kapsamında Gürcistan'da yakalanan şüpheliler, Türkiye'ye getirilerek ilgili birimlere teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, suçluların kaçamayacağını ve adalete teslim edileceğini belirtti. Açıklamasında "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.