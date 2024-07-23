Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" diyerek kimlik tespiti yapılan ve 1'i tutuklanan 11 şüpheliden 9'unun yakalandığı duyurarak, 1'inin yakalanma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri sosyal medyada paylaşılan bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı görünülere ilişkin şüphelilerin tespitini tamamladı.

Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldiklerini belirleyen ekipler, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespitini yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1 şüpheli olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandı. Sosyal medya hesabından tespit edilen şüphelilerden 9'unun yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1815710024204763586