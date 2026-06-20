Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nuran E. (67), kendisine ait bahçedeki kiraz ağacından meyve topladığı sırada dengesini kaybetti. Ağacın üzerinden önce evin damına düşen yaşlı kadın, ardından yere savruldu.
Düşmenin etkisiyle yaralanan kadını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralı kadın daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ