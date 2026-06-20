Bursa-İnegöl-Bozüyük hattı başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanındaki ana arterlerde yürütülen yenileme projeleri trafik akışında geçici değişikliklere neden oluyor.

Bursa Yönünde Servis Yolu Kullanılacak

Bursa-İnegöl-Bozüyük güzergahında yolculuk yapacak sürücülerin dikkatine; yolun 13 ile 15. kilometreleri arasında devam eden yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım Bursa istikametinde servis yolu üzerinden sağlanmaktadır. Bölgedeki trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran sürücülerin, trafik düzenlemelerine uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

Türkiye Genelinde Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, ülkenin pek çok noktasında trafik akışı kontrollü bir şekilde yürütülüyor:

Ankara-Konya Yolu: Karahamzalı mevkisindeki (56-59. km) çalışmalar nedeniyle Ankara-Konya yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak ilerlemektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen Hattı: 35-39. kilometreler arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım çift yönlü olarak karşı şeride aktarılmıştır.

Kontrollü Geçiş Sağlanan Bölgeler: Nurdağı-Gaziantep, Kayseri-Niğde ve Muğla-Denizli yollarında üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden, ulaşım bölünmüş yolların belirli bölümlerinden kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Ayrıca Seydikemer-Söğüt, Zara-İmranlı-Kızıldağ, Bingöl-Karlıova ve Aşkale-Bayburt güzergahlarında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmeleri ve çalışma yapılan bölgelerde hızlarını düşürmeleri güvenli bir ulaşım için kritik önem arz ediyor.