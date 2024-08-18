İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos akşamı çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen, ev ve iş yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. İzmir Yamanlar’daki yangının kontrol altına alındığını aktaran Bakan Yumaklı, “Bölgede soğutma çalışmalarımız devam edecek. Menderes'teki yangında bütün gece boyu arkadaşlarımızın karadan olabildiği kadarki müdahalesi ve yangının çıkış anından gün batımına kadarki olan süreçte hava araçlarıyla birlikte o da belli bir alana kıstırılmıştı. Enerjisi düşürüldü. Şu anda 4 uçak 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Kontrol altına alınmaya en yakın olan yangınlardan bir tanesi” diye konuştu.



Urla’daki yangın kontrol altında

Dün akşam saatlerinde Urla’da çıkan yangınla ilgili son durumu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

“İzmir Urla-Çeşme'de makilik alanda çıkan bir yangındı. Ekiplerimiz, oraya intikal etti ve müdahaleye başladılar. Yakında bir site vardı. Buranın risk altında olduğu düşüncesiyle Valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Burası da kontrol altında diyoruz.”



Bolu yangını kontrol altında

Ülke genelindeki diğer yangınlar ile ilgili de bilgiler paylaşan Bakan Yumaklı, “Diğer yangın da Bolu Göynük'teydi. Burası da sarp araziler, uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alandı. Burayla ilgili de kontrol edildi bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibarıyla zaman zaman küçük tütmeler görülebilir. Fakat endişelendirecek bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.



“Aydın’daki yangın iyiye gidiyor”

Aydın Bozdağ'da 5 uçak, 11 helikopterle ve çok kara ekibiyle müdahale edilen, 3 gündür devam eden bir yangının olduğuna değinen Bakan Yumaklı, “Bayrak direğini bile adeta yerinden sökercesine bir rüzgar vardı orada. Buna rağmen arkadaşlarımız belli bir olgunluğa getirdiler. Çok çok iyi gidiyor. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan hatta kısmen kontrol altında diyebileceğimiz yangınlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.



“Gördes’teki yangının enerjisi ciddi şekilde düşürüldü”

Manisa’nın Gördes ilçesinde de günlerdir devam eden yangına dair bilgiler paylaşan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok uzun ve geniş bir alana bir hat şeklinde yayılmış, şiddetli rüzgar sebebiyle bir yangın söz konusuydu. Burada da 1 uçak 10 helikopterle çok ciddi bir kara gücüyle müdahale devam ediyor. Buranın da yine enerjisi ciddi bir şekilde düşürüldü. Sadece bir noktası kaldı. Arkadaşlar oraya odaklandı. Burası da yine kontrol edildi bilgisi verilmeye en yakın yangınlardan bir tanesi.”

Bakan Yumaklı, diğer yangınlara ilişkin ise şunları söyledi:

“Karabük Ovacık’ta da 2 helikopterle birlikte müdahale sürüyor. Ulaşılamayan kayalık alanlar var. Burasının enerjisi çok ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Zaman zaman tütmeler görülebilir. Bunlar soğutmalardan da kaynaklanıyor. Burası da kontrol edildi bilgisi verilmeye yakın yangınlardan bir tanesi. Uşak Eşme’deki yangına 4 helikopter ve kara ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Buranın da enerjisi ciddi bir şekilde düşürüldü. Burada da tek bir nokta kaldı. Arkadaşlarımız buraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Kalan 5 yangın kontrol edilmeye en yakın vaziyette.”



Ağaçlandırma çağrısı

Yanan bölgelerle ilgili ağaçlandırma çağrısında da bulunan Yumaklı, “Buraları da yeniden ağaçlandıracağız. Herkesi 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Bayramımızda bu hasarı hep birlikte gidermeye davet ediyorum” diye konuştu.



“Pazar gününe kadar hassasiyet gerekiyor”

Yangınlara karşı vatandaşları uyaran Yumaklı, son olarak şunları ekledi:

“Önümüzdeki hafta pazar gününe kadar çok yoğun bir hassasiyet gerekiyor hepimiz için. Eğer mümkünse kapalı alanların dışında açık alanlarda bir kibrit bile çakmayalım. Bir ateş veya alev oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayalım. Çünkü çok basit bir şeyin bile nelere mal olduğunu burada günlerdir hepimiz yaşadık. 15 Eylül'e kadar bizim hassasiyetimiz sürecek.”