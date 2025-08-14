Habertürk'te katıldığı programda son günlerde meydana gelen Balıkesir depremini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görür, Balıkesir Sındırgı’da gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremine dair ortaya atılan yorumları eleştirerek, kendi bilimsel ve kişisel görüşüne göre İstanbul’un daha da riskli hale geldiğini ifade etti.

İstanbul’da yakın zamanda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, Kumburgaz Fayı’nın sadece küçük bir bölümünü kırdığını, büyük kısmının ise hala kırılmadığını belirten Görür, aynı zamanda körfezin içine uzanan Adalar Fayı’nın da dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve kamuoyuna bu konuda yanlış bir algı oluşturulduğunu söyledi.

"İSTANBUL'DA 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM OLACAĞI KESİN"

'İstanbul'da deprem bitti' sözlerinin halkı yanılttığını vurgulayan Görür, "Böyle gereksiz, bilime dayanmayan, bilim dünyasına sunulmayan verilere göre söylemler halka iletildi. Bıraktılar bu işi. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Kumburgaz fayı derseniz, çok büyük bir kısmı, toplam 65-70 kilometre uzunluğu olursa, en fazla 15 kilometresi kırıldı, geri kalanı duruyor. Adalar fayı duruyor. Bunların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir depremin olacağı kesin." diye konuştu.

Görür, 7’nin üzerinde meydana gelecek bir depremin, 6,1 veya 6,2 büyüklüğündeki depremlerle kıyaslanamayacak ölçüde daha fazla hasar vereceğini belirterek, İstanbul’daki yapı stokunun durumu göz önüne alındığında, böyle bir depremin çok büyük acılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Deprem Bilimci Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Balıkesir depreminin ardından şunları söylemişti:

"İSTANBUL'DA KIRILACAK UZUN BİR FAY YOK" "Risk var diyenlerin iddialarına göre 130 km’lik bir hat olması gerekir, ancak böyle bir hat yok. Uzun yıllar İstanbul için öngörülen 8 büyüklüğünde deprem senaryosu geçerli değil. İstanbul’da kırılacak uzun bir fay yok, 23 Nisan’daki depremle zaten kırılmış bölge tamamlandı. Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında kırık veya artçı yok, bu bölgede fay bulunmuyor. Adaların üzerinde aktif fay hattı yok, deprem enerjisi bu bölgeye gelmiyor. Depremin enerjisi Gemi Körfezi ve Orhangazi’ye yöneliyor, İstanbul’a değil."