İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılı öncesi zam taleplerini açıkladı. Ankara’da servisçiler yüzde 50, İstanbul’da ise yüzde 35 zam istiyor.

Veliler Tepki Gösterdi

Veliler, okul seçiminde maliyet ve mesafe faktörünü dikkate alsa da talep edilen rakamların yüksekliğinden şikâyetçi.

Servisçiler: Maliyetler Arttı

Servis işletmecileri ise artan giderler nedeniyle geçinemediklerini, borçlarını ödemekte zorlandıklarını ve zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Kendi çocuklarını da okula gönderdiklerini hatırlatan servisçiler, benzer ekonomik zorluklar yaşadıklarını vurguluyor.

Zam oranlarıyla ilgili nihai karar, belediye meclisleri tarafından verilecek.